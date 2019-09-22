Трамп планирует не посещать климатический саммит ООН

Новости мира:Дональд Трамп отказался от посещения климатического саммита ООН.

Президент США Дональд Трамп планирует проигнорировать саммит мировых лидеров в отношении вызовов, связанных с глобальными климатическими изменениями, который состоится в рамках высоких встреч на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Вместо этого американский лидер организовал собственное мероприятие, посвященное проблемам преследования на религиозной основе, которое пройдет одновременно с климатическим саммитом, сообщает CNN.

"Это еще одно подтверждение самоустранения Трампа от рассмотрения вопросов изменения климата вместе с другими мировыми коллегами", - отмечает издание.

Последний раз подобная ситуация произошла во время саммита G7 во Франции. Тогда Трамп пропустил сессию, посвященную изменениям климата, на которой присутствовали все остальные мировые лидеры.

"На этот раз он игнорирует событие, на котором выступят с короткими замечаниями и призывами десятки мировых лидеров", - говорится в публикации. При этом отмечается, что на это мероприятие ООН были приглашены не все лидеры государств, прибывающих в Нью-Йорк.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп инициировал выход США из Парижского климатического соглашения, которое подписало большинство развитых государств мира.