В одном из штатов США неизвестные открыли стрельбу

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.
Об этом сообщает "112 Украина".
"Стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей.
Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.
По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. Сейчас ведутся поиски преступника.