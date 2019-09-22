В одном из штатов США неизвестные открыли стрельбу

Новости мира:В результате перестрелки пострадали 6 человек, виновных ищут.

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. Сейчас ведутся поиски преступника.