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В одном из штатов США неизвестные открыли стрельбу

В одном из штатов США неизвестные открыли стрельбу
22:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В результате перестрелки пострадали 6 человек, виновных ищут.

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей.

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Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. Сейчас ведутся поиски преступника.

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США, Стрельба, Индианаполис, Штат Индиана.
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