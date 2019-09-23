Помпео: Трамп сам решил предоставить военную помощь Украине

Новости мира:Майк Помпео сообщил, что именно администрация Трампа предоставила оборонную помощь Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что на этой неделе в Нью-Йорке планируется проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы", - подчеркнул Помпео в интервью каналу ABC в воскресенье, сообщает "Голос Америки".

В своих интервью главный дипломат США подчеркнул, что именно администрация Трампа предоставила военную помощь Украине.

"Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент принял решение о предоставлении и не однажды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошлая администрация позволила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем встречу с Зеленским на этой неделе", - заявил Помпео корреспонденту FoxNews.

Он также отметил, что переговоры относительно предоставления военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующие, на 100% законные и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств". В интервью Помпео выразил надежду на то, что правда относительно действий бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине станет известной.

"Я надеюсь – если вице-президент Байден совершал неадекватные действия, если он имел конфликт интересов, или разрешил, чтобы что-то произошло в Украине, что могло повлиять на наши выборы 2016 года, я надеюсь, что мы это выявим", - подчеркнул чиновник.

Байден отрицает обвинения в неподходящих действиях в Украине. Телефонный разговор, который состоялся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США. По сообщениям СМИ, во время разговора президент Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.