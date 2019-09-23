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Fake СМИ получают сверхприбыли ежегодно - исследование

Fake СМИ получают сверхприбыли ежегодно - исследование
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Cайты-распространители дезинформации получают большие доходы от своей деятельности.

Распространяющие дезинформацию сайты ежегодно получают 235 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Global Disinformation Index (GDI).

"Согласно нашей базе данных о не менее 20 тысяч дезинформационных сайтов, ежегодно (сайтам-распространителям - ред.) выплачивается четверть миллиарда долларов (235 миллионов долларов США)", - говорится в докладе.

Отмечается, что финансируют их рекламные агентства, которые работают на известные бренды, такие как Audi, Honda, American Airlines, OfficeMax и другие.

Бренды не задумываются над тем, кому они платят за интернет-рекламу, а руководство компаний-заказчиков в основном не осведомлено о том, на каких сайтах может появиться их реклама. Происходит это потому, что большая часть онлайн-рекламы теперь размещается "программно". Каждый раз, когда мы загружаем веб-страницу, происходит мгновенный аукцион, чтобы продать рекламное место самой высокой цене.

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Результаты исследования основаны на выборке из более чем 1700 известных дезинформационных доменов.

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По оценкам исследователей, технологический гигант Google обслуживает 70% дезинформационных сайтов, обеспечивая 37% их дохода. AppNexus обслуживает 8% площадок дезинформации и обеспечивает 25% дохода. Среди других крупных игроков на рынке интернет-услуг, связанных с распространением дезинформации — Amazon, Criteo, OpenX, The Rubicon Project и The Trade Desk.

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СМИ, Дезинформация, Фэйк, Фейки.
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