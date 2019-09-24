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Уже скоро: NASA готовит корабли для полета на Луну

Уже скоро: NASA готовит корабли для полета на Луну
11:04 Сегодня Телеграф Громадське Фото: NASA

Новости мира:NASA заказало корабли для полетов на Луну до 2024 года.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило соглашение с компанией Lockheed Martin, которая должна построить от 6 до 12 космических кораблей Orion по программе Artemis до 30 сентября 2030 года.

Об этом сообщили в NASA.

Программа в том числе предусматривает высадку на Луну женщины и мужчины до 2024 года.

Стоимость первых двух космических кораблей оценивается в $2,7 млрд, их должны поставить в течение трех лет.

Еще три корабля стоимостью $1,9 млрд могут появиться в NASA до 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к программе NASA по освоению Луны и Марса.

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НАСА, Орион, Луна, Космос, Марс, Наука.
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