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Жалобы экоактивистов во главе с Гретой Тунберг рассмотрит Комитет ООН

Жалобы экоактивистов во главе с Гретой Тунберг рассмотрит Комитет ООН
11:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жалобу юной шведской экоактивистки на правительства ряда стран в особом порядке рассмотрит Комитет ООН.

Эксперты ООН проверяют, можно ли рассмотреть жалобу юных экоактивистов, озвученную 16-летней девушкой Гретой Тунберг на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, по существу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную шведской школьницей и экоактивисткой Гретой Тунберг вместе с группой подростков. Эксперты проверяют, допустима ли жалоба на недостаточную защиту климата для рассмотрения по существу, заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека во вторник, 24 сентября". - говорится в сообщении.

Как отмечается, третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает подачу так называемых индивидуальных жалоб. Как правило, перед направлением подобных заявлений в ООН необходимо полностью использовать возможности национальной судебной системы. Исключения допустимы, если дело касается глобальной проблемы или рассмотрение жалобы в национальных судах займет слишком долгое время.

Голливудские звезды поддержали экоактивистку Грету Тунберг в своих соц.сетях (Фото, Видео)

Эксперты комитета трижды в год собираются на заседания в Женеве. Их рекомендации не носят обязывающий характер.

Как сообщалось, Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран 23 сентября подали жалобу на власти своих государств. По мнению ребят, эти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка. В тот же день девушка в ходе выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке обвинила мировых лидеров в "пустой болтовне" и добавила, что те "украли ее мечты и детство".

Шведская школьница в августе 2018 года начала акции протеста под девизом "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывая к более эффективной защите климата. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

Напомним, президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

Как известно, в среду, 28-го августа, в 15:00 по местному времени яхта "Малиция II" с шестнадцатилетней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке. Этому предшествовала двухнедельная путешествие Тунберг из Великобритании через Атлантический океан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал шестнадцатилетнюю экоактивистку Грету Тунберг в Нью-Йорке, после того как она добралась до США яхте через Атлантический океан.

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Комитет ООН, ГА ООН, Климатический саммит, Грета Тунберг, Экоактивисты.
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