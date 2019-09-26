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Скандал на фоне разговора Зеленского и Трампа: главу нацразведки США допрашивают

Скандал на фоне разговора Зеленского и Трампа: главу нацразведки США допрашивают
20:09 Сегодня Телеграф

Новости мира:В палате представителей США допрашивают главу нацразведки из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского.

В комитете по разведке палаты представителей США в четверг уже почти три часа проходят слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра.

Решение об организации слушаний связано с тем, что изначально Магуайр в свое время отказался немедленно передавать конгрессу документ информатора, который сообщил о вызвавших широкий резонанс деталях разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским летом этого года.

В начале заседания председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф указал на важность проходящих слушаний.

Шифф отметил, что опубликованная накануне стенограмма этого разговора Трампа и Зеленского стала "самым наглядным доказательством того, что президент США нарушил свою клятву, данную во время присяге".

Замглавы комитета - республиканец Дэвин Нуньес - в свою очередь обвинил демократов в попытках "устроить спектакль" и заверил, что никаких нарушений в поведении Трампа не видит.

"Демократы не хотят ответов, им нужен спектакль. Время прекратить спектакль и начать решать проблемы", - указал Нуньес.

Трамп изменил собственной присяге - демократы США

И.о. директора Нацразведки США, отвечая на вопросы членов комитета, заявил, что не нарушал закон, отказавшись поначалу передать документ. Он пояснил, что не стал сразу направлять документ конгрессу, так как решил сначала получить подтверждения в Белом доме и минюсте, что в данном случае имеет на это право. В итоге конгресс получил документ, как только получил на это разрешение - на следующий день после того, как Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

В нем информатор, имя которого не называется, утверждает, что Трамп 25 июля оказывал давление на Зеленского, чтобы добиться расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. В итоге эти данные попали в американские СМИ, спровоцировав крупный политический скандал.

Опубликованная на этой неделе Белым домом стенограмма беседы Трампа с Зеленским составлена, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

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Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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