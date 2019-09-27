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Госдеп США обвинил Асада в применении химического оружия

Госдеп США обвинил Асада в применении химического оружия
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Американские эксперты пришли к выводу, что режим Асада использовал хлор в качестве химического оружия.

Соединенные Штаты обвинили правительство президента Сирии Башара Асада в новом применении химического оружия против собственного народа.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Deutsche Welle.

На основании проведенного расследования американские эксперты пришли к выводу, что режим Асада 19 мая использовал хлор в качестве химического оружия в ходе операции в провинции Латакия.

"Химическая атака была предпринята в рамках наступления сирийских войск на позиции повстанцев и джихадистов в провинции Идлиб, где российская авиация оказывает войскам Асада поддержку с воздуха", - отмечается в сообщении.

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По словам Госсекретаря США, применение хлора в Латакии является лишь одним из звеньев в долгой череде атак с применением режимом Асада химического оружия, в результате чего погибли и пострадали тысячи сирийцев.

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Сирия, США, Башар Асад, Майк Помпео.
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