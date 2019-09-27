В США анонсировали встречу Помпео и Лаврова

Новости мира:Помпео и Лавров планируют провести переговоры в пятницу.

Главы внешнеполитических ведомств США и России, Майкл Помпео и Сергей Лавров планируют провести двустороннюю встречу в пятницу в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом говорится в расписании Государственного департамента США на 27 сентября.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что начало переговоров запланировано на 10.30 утра по местному времени.

Следующее мероприятие, указанное в плане Помпео, это встреча с бывшим госсекретарем США и советником по национальной безопасности президентов Никсона и Форда Генри Киссинджером. По сообщениям, Киссинджер накануне провел встречу с российским министром Лавровым в Нью-Йорке.