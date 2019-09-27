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От Трампа потребовали полной стенограммы разговора с Зеленским

От Трампа потребовали полной стенограммы разговора с Зеленским
22:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенатор-демократ потребовал у главы Белого дома полную и дословную стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Американский сенатор Дайана Фейнстейн требует от администрации Трампа предоставить Конгрессу дословную стенограмму телефонного общения президентов Украины и США, о наличии которой стало известно лишь накануне из жалобы обличителя.

Об этом она заявила в пятницу, сообщает корреспондент.

"Я считаю, что жалоба обличителя очень достоверна. Она утверждает, что президент воспользовался своими полномочиями, чтобы добиться политической приверженности от иностранного государства, а персонал Белого дома знал, что это неправильно, и пытался скрыть это, утаив детали разговора с Президентом Украины Зеленским", - заявила представительница Демократической партии.

При этом она обратила внимание, что в жалобе говорилось о существовании дословной стенограммы разговора, а не той, которая была представлена общественности и содержала материалы на основе заметок присутствующих.

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"Если это так, ее (дословную стенограмму - ред.) нужно предоставить на рассмотрение Конгресса. Конгресс обязанность контроля за выполнением Конституции", - отметила американская сенатор.

Она также подчеркнула, что важно установить, кто совершил действия, направленные на сокрытие подробностей телефонного разговора, а также насколько тщательно это было выполнено.

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Как сообщалось, президенты Украины и США общались по телефону 25 июля.

25 сентября была обнародована стенограмма этого разговора, из которой, а также из жалобы обличителя стало известно, что Дональд Трамп пытался добиться начала уголовного расследования против семьи Джо Байдена, который сейчас считается его главным конкурентом на президентских выборах.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал "больными" людей, устраивающими утечки информации.

 
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США, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стенограмма.
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