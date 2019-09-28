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Конгресс требует у Помпео предоставить документы по украинскому вопросу

Конгресс требует у Помпео предоставить документы по украинскому вопросу
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Конгресс направил Майку Помпео повестку об предоставлении документов по украинскому вопросу.

Руководители сразу трех комитетов Палаты представителей направили госсекретарю США Майклу Помпео повестку об обязательном предоставлении документов об обращениях Трампа и Джулиани к украинскому правительству, которые глава Госдепа должен был предоставить ранее.

Законодатели отметили, что дальнейшее промедление или отказ будет расцениваться как обструкция расследованию Конгресса, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Эта повестка выдана Комитетом по иностранным делам после консультаций с Постоянным комитетом по вопросам разведки, а также Комитетом по вопросам надзора и реформ. Документы, предоставление которых требуется официальной повесткой, должны стать частью расследования по вопросам импичмента и будут распределены между комитетами. Несоблюдение вами требований или отказ в выполнении повестки станут свидетельством препятствования расследованию Палаты представителей по вопросам импичмента", - отмечается в письме.

При этом напоминается, что первый запрос Конгресс отправил Помпео еще 9 сентября.

"Мы попросили вас предоставить эти документы до 16 сентября 2019 года. Вы не выполнили запрос комитетов. 23 сентября 2019 года Комитеты прислали повторное уведомление, в котором подчеркнули, что мы рассмотрим принудительный процесс, если вы будете опираться нашему запросу. Мы попросили вас предоставить эти документы до 26 сентября. Вы опять не выполнили этого", - отмечается в письме.

Окончательный дедлайн для госсекретаря США установлен 4 октября.

"Ваш продолжительный отказ в предоставлении запрашиваемых документов не только мешает нашим комитетам полностью расследовать эти вопросы, но и ухудшает способность Конгресса выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей национальной безопасности и целостности нашей демократии", - предупредили законодатели.

Напоминаем, в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп еще в июле распорядился приостановить финансирование военной помощи для Украины, утвержденное Конгрессом США. Это вызвало мощный резонанс, после чего Белый дом разблокировал помощь США.

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США, Конгресс, Дональд Трамп, Госдеп, Майк Помпео.
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