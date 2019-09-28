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США готовят новые санкции против Венесуэлы

США готовят новые санкции против Венесуэлы
04:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:США представят новый пакет санкций против Венесуэлы связанных с Кубой.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пообещал новый раунд санкций, направленных против Венесуэлы и связанных с Кубой, сообщает издание Washington Free Beacon.

"Следующий раунд санкций, более чем вероятно, будет сосредоточен на все более провокационном участии Кубы в укреплении (власти - ИФ) Мадуро, которая незаконно транспортировала тысячи баррелей венесуэльской нефти в Гавану, нарушая международные санкции", - цитирует издание слова Абрамса.

В разговоре с изданием "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе Абрамс отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "сталкивается с большим, чем когда-либо давлением, поскольку Соединенные Штаты усиливают санкционный режим и работают с лидерами стран Европы и Латинской Америки над продолжением давления на режим Мадуро, который Соединенные Штаты считают незаконным".

"Минфин объявил о некоторых санкциях на этой неделе, и вы увидите, что это будет продолжаться. Некоторые санкции больше нацелены на Кубу и на попытки предотвратить доставку в Кубу порядка 80 тыс. баррелей в день", - сказал он.

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Ранее в сентябре Абрамс заявил, что в Вашингтоне не исключают возможности введения санкций в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) из-за увеличения торговли нефтью с Венесуэлой. Как сообщала "Роснефть" в отчете, в I полугодии 2019 года компания более чем вдвое увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе из-за поставок из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат. "Роснефть" поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

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США, Санкции, Куба, Венесуэла, Эллиот Абрамс.
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