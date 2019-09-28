Скачать
Суббота, 28.09.2019
Гончарук: Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается
Гончарук: Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
Де Ла Хойя оценил перспективы Ломаченко в полусреднем весе
На 86-м году жизни умер Марк Захаров
На 86-м году жизни умер Марк Захаров

Адвокат отказался давать показания без разрешения Трампа

Адвокат отказался давать показания без разрешения Трампа
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Рудольф Джулиани не будет давать показания в Палате представителей, по крайней мере без согласия Дональда Трампа.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался давать показания в рамках начатой процедуры импичмента без согласия своего клиента — Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"В пятницу Руди Джулиани заявил, что не будет давать показаний в рамках процедуры импичмента в Палате представителей без консультаций со своим клиентом президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Джулиани добавил, что пока не обсуждал с президентом Трампом возможность дачи показаний в рамках начатой процедуры импичмента. "В конце концов, если бы я хотел сказать "да", а он (президент Трамп — ред.) "нет", я не смогу давать показания", - отметил адвокат.

Как известно, на прошлой неделе СМИ распространили сообщение о жалобах информатора - одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с «иностранным лидером» (которого потом установили - Владимира Зеленского) президент США, якобы, сделал недопустимое «предложение». Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Джулиани контактировал не только с Ермаком: подробности из жалобы

Также в жалобе сотрудника разведки говорилось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани после телефонного разговора Трампа с Зеленским общался в частном порядке с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, советником Зеленского Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым.

Напомним, Рудольф Джулиани заявил, что получил прямых свидетелей, видео и документы подтверждение вмешательства Украины в выборы 2016 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Палата представителей, Рудольф Джулиани, Адвокат Трампа, Импичмент Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
05 Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, &quot;Государство в смартфоне&quot; и др.
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
&quot;Грязный реализм&quot; Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
"Грязный реализм" Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь