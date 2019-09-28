Адвокат отказался давать показания без разрешения Трампа

Новости мира:Рудольф Джулиани не будет давать показания в Палате представителей, по крайней мере без согласия Дональда Трампа.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался давать показания в рамках начатой процедуры импичмента без согласия своего клиента — Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"В пятницу Руди Джулиани заявил, что не будет давать показаний в рамках процедуры импичмента в Палате представителей без консультаций со своим клиентом президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Джулиани добавил, что пока не обсуждал с президентом Трампом возможность дачи показаний в рамках начатой процедуры импичмента. "В конце концов, если бы я хотел сказать "да", а он (президент Трамп — ред.) "нет", я не смогу давать показания", - отметил адвокат.

Как известно, на прошлой неделе СМИ распространили сообщение о жалобах информатора - одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с «иностранным лидером» (которого потом установили - Владимира Зеленского) президент США, якобы, сделал недопустимое «предложение». Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Также в жалобе сотрудника разведки говорилось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани после телефонного разговора Трампа с Зеленским общался в частном порядке с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, советником Зеленского Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым.