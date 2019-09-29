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Трамп считает, что заявление Зеленского должно закончить "Охоту на ведьм"

Трамп считает, что заявление Зеленского должно закончить "Охоту на ведьм"
04:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп: Заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно положить конец "Охоте на ведьм".

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "Охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал он в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что жалоба информатора на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

Напоминаем, во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Скандал в США.
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