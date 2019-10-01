Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Новости мира:Майкл Помпео непосредственно присутствовал во время телефонной беседы 25 июля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Государственный секретарь Майкл Помпео непосредственно присутствовал (с американской стороны – ред.) во время телефонной беседы 25 июля между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая привлекла к себе внимание на прошлой неделе после публикации жалобы разоблачителя", - отмечается в сообщении.

Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастен к этому разговору, который повлек начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.

Ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.

Кроме того, на прошлой неделе перед обнародованием текста разговора Трамп сообщил, что Помпео согласовал этот вопрос с украинской стороной. После этого, во время встречи в Нью-Йорке с журналистами Зеленский отметил, что был уверен в том, что американская сторона обнародует лишь свою часть разговора.