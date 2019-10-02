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Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента

Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Майк Помпео считает требования демократов "попыткой запугивания, издевательства и ненадлежащим обращением" с представителями Государственного департамента США.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал "запугиванием" попытки демократов в Палате представителей вызвать работников ведомства и предоставить соответствующие документы, которые могли бы раскрыть дополнительные детали возможного давления Белого дома на Украину. Об этом говорится в официальном ответе госсекретаря главе Комитета по международным делам Палаты представителей США.

"Исходя из глубоких правовых и процедурных замечаний, запрашиваемые комитетами показания дать невозможно", - написал Помпео.

Он назвал требования демократов в Палате представителей, которые определили даты для проведения слушаний и подачи документов, связанных с расследованием импичмента президента Трампа "попыткой запугивания, издевательства и ненадлежащим обращением" с представителями Государственного департамента США. В связи с этим Помпео пообещал ответить должным образом и применить все доступные рычаги, чтобы предупредить любые попытки законодателей "запугать преданных своему делу профессионалов".

Таким образом он ответил на письма трех глав комитетов Палаты представителей США, которые требовали к 4 октября предоставить документы по обращениям Дональда Трампа и Руди Джулиани к украинскому правительству. Они обвиняли Госдеп в попытках обструкции расследованию Конгресса, поскольку до этого уже неоднократно высылали повестки на получение этих документов.

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Тем временем, демократы назвали ответ Помпео попыткой запугать важных свидетелей, которые работают, в том числе, в Госдепартаменте США.

"Любые попытки запугать свидетелей или помешать им свидетельствовать в Конгрессе, в том числе сотрудникам Государственного департамента, нарушают закон и будут рассматриваться как свидетельство о препятствовании расследованию относительно импичмента", - отмечается в официальном сообщении на странице Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Напомним: в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп еще в июле распорядился приостановить финансирование военной помощи для Украины, утвержденную Конгрессом США. Это вызвало мощный резонанс, после чего Белый дом разблокировал помощь США.

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Дональд Трамп, Майк Помпео, Требование демократов, Расследование импичмента.
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