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Волкер и Йованович вызваны в Конгресс против воли госсекретаря

Волкер и Йованович вызваны в Конгресс против воли госсекретаря
07:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Спецпредставитель США по Украине Волкер и экс-посол Мари Йованович предстанут перед Конгрессом.

Спецпредставитель США по Украине выступит перед Конгрессом в четверг, а экс-посол США на Украине Мэри Йованович появится для дачи показаний 11 октября, сообщает The Hill.

"Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг. Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду, теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката. В ближайшие дни комитеты предоставят дополнительную информацию", - заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.

Ранее демократы трех комитетов Палаты представителей запросили показания у пяти нынешних и бывших чиновников госдепартамента в связи с расследованием, которое сосредоточено на разговоре 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо Волкера и Йованович, демократы попросили явиться для дачи показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбуля и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда.

Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает выполнимым требование нескольких комитетов конгресса организовать слушания с рядом его сотрудников по теме контактов американской администрации с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также - нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в госдепе", - добавил он.

В свою очередь, демократы обвинили Помпео в запугивании свидетелей, предположив, что его могут обвинить в препятствовании расследованию.

"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович

Они процитировали сообщения о том, что госсекретарь присутствовал при июльском звонке между Трампом и Зеленским, заявив, что это делает его "свидетелем факта".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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США, Конгресс США, Мари Йованович, Курт Волкер.
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