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США: призываем восстановить контроль Украины

США: призываем восстановить контроль Украины
19:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Американские дипломаты призывают Россию проявить политическую волю, чтобы честные выборы на Донбассе могли состояться.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию вывести ее войска и незаконные вооруженные формирования из оккупированного Донбасса и восстановить контроль Украины над границей для проведения честных выборов в регионе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - подчеркнули американские дипломаты.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичного обсуждения с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

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В то же время Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".

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Верховная Рада, Украина, США, Россия, РФ, Владимир Зеленский.
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