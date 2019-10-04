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Трамп обсуждал Байдена и с главой Китая, но разговор засекречен

Трамп обсуждал Байдена и с главой Китая, но разговор засекречен
09:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Глава Белого дома с китайским коллегой обсуждал деятельность своего конкурента по президентской гонке Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп в июне обсуждал в телефонном разговоре с главой Китая Си Цзиньпином бывшего вице-президента и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников телеканала, в ходе разговора лидеры двух стран поднимали вопрос политических перспектив Байдена, а также другого претендента на выдвижение кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 года - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

При этом, отмечается, стенограмма разговора Трампа и Си Цзиньпина содержится в специальной компьютерной системе для хранения секретной информации. Именно там, как утверждал неназванный сотрудник американской разведки, хранилась стенограмма беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп об обращении к Украине и Китаю по делу Байденов: Имею абсолютное право

Глава Белого дома убежден, что деятельность Джо Байдена в Украине такая же, как и в Украине.

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Китай, США, КНР, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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