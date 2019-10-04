Чили постигло землетрясение магнитудой 4,9

Новости мира:Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 93 км на запад от населенного пункта Арика в области Арика-и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 сентября, в Закарпатье было зафиксировано землетрясение.

Напомним, в результате мощного землетрясения, обрушившегося на удаленные индонезийские острова Малуку, погибли 30 человек и 156 получили ранения.