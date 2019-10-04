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Трамп требует голосование относительно его импичмента

Трамп требует голосование относительно его импичмента
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости мира:Дональд Трамп признал, что демократы "к сожалению, имеют голоса", необходимые для утверждения этого решения.

Команда Президента США Дональда Трампа готовит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США с требованием провести голосование за начало расследования относительно импичмента.

Об этом Трамп заявил 4 октября, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы направим им письма", - сказал Трамп, подчеркнув, что демократы "поступают несправедливо" по отношению к его администрации.

Юристы Белого дома уже работают над содержанием обращения к законодателям, опираясь на то, что ни один запрос Палаты представителей не будет выполняться, пока Палата представителей официально не проголосует за начало расследования относительно импичмента.

В то же время Трамп признал, что демократы "к сожалению, имеют голоса", необходимые для утверждения этого решения.

Как сообщалось, обсуждение Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследовании в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Спикер Палаты представителей США рассказала, чего боится Трамп

Обнародованная 25 сентября стенограмма разговора Трампа и Зеленского 25 июля свидетельствует, что он призвал его расследовать недоказанные подозрения в отношении Байденов.

Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для своего преимущества на президентских выборах в США.

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США, Конгресс, Импичмент, Белый дом, Дональд Трамп.
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