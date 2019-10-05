СМИ: В Вашингтоне определились с заменой Волкера

Новости мира:Вместо Курта Волкера спецпредставителем США по вопросам Украины может стать бывший сотрудник ЦРУ.

В США, похоже, нашли замену Курту Волкеру на должность спецпредставителя США по вопросам Украины. По информации американских источников, Вашингтон принял решение назначить на эту должность Майкла Костива.

Однако, как сообщают источники, сейчас идут консультации по этому поводу.

"Если для назначения на должность спецпредставителя необходим только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности".

Майклу Костиву 72 года. В течении десяти лет он работал в ЦРУ, после чего ушел от туда из-за скандала. Оставив работу в ЦРУ Костив, на протяжении 20 лет, работал в кампании Chevron. Здесь в период с 2001 по 2003 годы он занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

Позже он занимал должность советника главы ЦРУ. После этого он пять лет занимал должность директора республиканского штаба комитета Сената вооруженных сил, который в то время возглавлял Джон Маккейн.

По информации американских источников, именно Костив обратил внимание Маккейна на украинский вопрос.

С 2011 года и по настоящие время занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников.