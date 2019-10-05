СМИ: Нашелся второй свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского

Новости мира:Новый свидетель владей большей информацией нежели первый, утверждают американские СМИ.

В США нашли нового свидетеля телефонного разговора между президентами Украины и Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации Times, новый свидетель располагает более обширной информацией касательно разговора Трампа и Зеленского. Однако он пока раздумывает, стоит ли подавать, в связи с этим, свою жалобу и свидетельствовать перед Конгрессом.

Источник издания сообщает, что второй чиновник был среди тех, кого опрашивал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить утверждение первого информатора.

Пр этом, в пятницу 4 октября, Аткинсон проинформировал конгрессменов, о том как он обосновывает доклад информатора.

В издании отмечают, что новая жалоба, потенциально может поспособствовать увеличению доверия к первому информатору. Особенно если учесть, что второй источник располагает куда большей информацией о телефонном разговоре между Трампом и Зеленнским.