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СМИ: Нашелся второй свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского

СМИ: Нашелся второй свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского
17:26 Сегодня Телеграф

Новости мира:Новый свидетель владей большей информацией нежели первый, утверждают американские СМИ.

В США нашли нового свидетеля телефонного разговора между президентами Украины и Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило издание The New York Times. 

По информации Times, новый свидетель располагает более обширной информацией касательно разговора Трампа и Зеленского. Однако он пока раздумывает, стоит ли подавать, в связи с этим, свою жалобу и свидетельствовать перед Конгрессом. 

Источник издания сообщает, что второй чиновник был среди тех, кого опрашивал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить утверждение первого информатора.

Пр этом, в пятницу 4 октября, Аткинсон проинформировал конгрессменов, о том как он обосновывает доклад информатора. 

В Конгрессе США требуют документы по "скандальному" разговору Трампа и Зеленского

В издании отмечают, что новая жалоба, потенциально может поспособствовать увеличению доверия к первому информатору. Особенно если учесть, что второй источник располагает куда большей информацией о телефонном разговоре между Трампом и Зеленнским.

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США, Скандал, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Владимир Зеленский.
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