Штаты считают, что переговоры с КНДР прошли успешно

Новости мира:В Госдепе США заявили, что "ядерные" переговоры с КНДР не были провальными.

Заявление со стороны КНДР о провале переговоров в Стокгольме не соответствует действительности, заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу. Это тяжелые вопросы, они требуют сильной приверженности от обеих стран. У США эта приверженность есть», — заявила Ортагус.

Она добавила, что американская сторона «привнесла креативные идеи» в ходе переговоров.

По словам Ортагус, стороны сделали акцент на «важности более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».

Ранее 5 октября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил, что рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно.