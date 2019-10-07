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Хакеры из РФ заблокировали работу трех американских больниц

Хакеры из РФ заблокировали работу трех американских больниц
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Российские хакеры "заразили" базу данных трех больниц Алабамы вирусом-вымогателем.

Три больницы в американском штате Алабама попали под действие вируса-вымогателя, который заблокировал работу систем больниц и базы данных.

Об этом сообщает региональное издание WBRC.

Хакерские атаки начались 1 октября. Под влияние хакеров попали медицинские центры Northport и Fayette. Вирус ограничивает возможность клиник использовать их компьютерные системы, требуя взамен осуществить платеж.

Из-за остановки работы электронной системы больницы отказываются принимать пациентов. Исключение существует лишь для экстренных случаев. По этой причине региональный медицинский центр DCH решил заплатить хакерам в ответ на кибератаку, чтобы разблокировать работу системы.

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"Мы работали с экспертами правоохранительных органов и IТ-безопасности, чтобы оценить все варианты и выполнить решение, которое было лучшим для наших пациентов. Это включало покупку ключа шифрования у злоумышленника для ускорения восстановления системы и обеспечения безопасности пациентов", - сообщила администрация медцентра.

Скорая помощь была проинструктирована доставлять пациентов в другие больницы, если это вообще возможно. ФБР и Секретная служба расследуют нападение.

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США, Больница, Хакер, Взлом.
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