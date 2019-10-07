США осуществят самую крупную переброску войск в Европу за последние 25 лет

Новости мира:США перебросят в Европу наибольшее количество войск за последние 25 лет по плану многонациональных учений.

По плану многонациональных учений Defender-Europe 20 Вооруженные силы США осуществят стратегическую передислокацию в Европу около 20 тыс. личного состава, что является самым большим количеством войск за последние 25 лет.

Учения пройдут с апреля по май 2020 года на территории 10 европейских стран, сообщили корреспонденту Укринформа в Европейском командовании ВС США.

"Defender-Europe 20 и связанная деятельность повысят стратегическую готовность, боевую и оперативную совместимость, а также военные возможности США к быстрой переброске большого количества боеготовных сил и оборудования из США в Европу для оперативного ответа совместно с союзниками на потенциальные кризисы", - заявили в Европейском командовании ВС США.

Кроме этого, как отмечается, эти учения подтверждают обязательства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества с НАТО, в защите Европы и сдерживании возможного противника.

В учениях примут участие около 37 тысяч военнослужащих из 18 стран НАТО и партнеров, включая 20 тыс. личного состава, которые будут передислоцированы из территории США.