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Вторник, 08.10.2019
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Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Джулиани пригласили на слушание

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Джулиани пригласили на слушание
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава сенатского комитета приглашает адвоката Трампа на слушания по Украине.

Глава комитета Сената США по юридическим делам Линдси Грэм объявил во вторник о готовности организовать слушания с участием личного адвоката президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани.

"Я предоставлю господину Джулиани возможность прийти в сенатский комитет по юридическим делам, чтобы проинформировать комитет о своих опасениях", - написал он в твиттере.

Планируется, что слушания сконцентрируются на переговорах Джулиани, связанных с Украиной, и на его попытках выявить признаки коррупции в этой стране, отмечают американские СМИ.

До сих пор связанными с Украиной расследованиями занимались только демократы, к которых большинство в палате представителей.

Грэм пояснил, что принял свое решение после того как Джулиани "неоднократно сообщал пугающие вещи о коррупции в Украине и обо многих нарушениях, связанных с увольнением экс-генпрокурора Виктора Шокина".

"Учитывая то, как ведет себя Палата представителей, настало время для того, чтобы Сенат начал расследование по поводу коррупции и других неподобающих действиях, связанных с Украиной", - добавил сенатор, который считается близким соратником президента США Дональда Трампа.

При этом, обрисовывая цели своего расследования, Грэм не стал упоминать бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, Зеленский Вашингтон пока не посетил, зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Комитет по разведке Палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани.
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