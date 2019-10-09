Белый дом отказался от сотрудничества по импичменту Трампа

Новости мира:8 октября Белый дом заявил во вторник, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента, инициированного демократами.

Администрация президента США отказалась сотрудничать с Палатой представителей в расследовании относительно импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

"Белый дом заявил во вторник, что не будет сотрудничать с расследованием относительно импичмента, инициированного демократами. Это усиливает напряженность между законодательной и исполнительной ветвями власти на фоне возмущений демократов, что администрация Трампа препятствует их следственным действиям", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что личный адвокат президента США Рудольф Джулиани во вторник также подчеркнул, что не будет сотрудничать со следствием в Палате представителей. По его словам, он не представляет, что кто-то из действующей администрации появится на слушаниях в Конгрессе.

Как сообщалось, во вторник президент Трамп признался, что отдал распоряжение Госдепартаменту заблокировать запланированные слушания в Палате представителей с участием посла США при ЕС Гордона Сондленда. Этот дипломат является одной из ключевых фигур в деле, касающемся возможного давления Белого дома на Украину. Представители Демпартии заявили, что расценивают эти действия как препятствие расследованию относительно импичмента президента США.