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В США разоблачили сотрудника разведки, "сливавшего" секретную информацию в СМИ

В США разоблачили сотрудника разведки, "сливавшего" секретную информацию в СМИ
06:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США арестован сотрудник разведки за передачу секретных данных СМИ.

В США прокуратура арестовала сотрудника разведуправления министерства обороны Генри Фриза за передачу секретной информации журналистам. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Обвиняемый передавал репортерам данные, связанные с национальной безопасностью, в 2018 и 2019 годах. Информация якобы касалась систем вооружения неназванного иностранного государства и была использована в не менее восьми новостных статьях.

Фриз, вероятно, находился в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал данные, говорится в обвинительном заключении. ФБР перехватывало его телефонные разговоры и двух репортеров, а также имело доступ к их личной переписки в Twitter.

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Министерство юстиции заявило, что не будет публично называть имена журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, которой касалась секретная информация.

Генри Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства США. Его арестовали в среду утром, когда он приехал на работу. Фризу грозит до 20 лет лишения свободы.

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По данным представителя прокуратуры, Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило шесть человек в утечке данных за последние два года.

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СМИ, ФБР, Генри Фриз, Утечки данных.
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