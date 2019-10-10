США и Китай вскоре могут заключить валютный пакт

Новости мира:В Белом доме рассматривают данный пакт как часть соглашения, которое может отменить повышение пошлин.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее оговоренный валютный пакт.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

"Белый дом рассматривает заключение валютного пакта с Китаем как часть соглашения, которое может отменить повышение пошлин на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам источников, такой пакт будет похож на соглашение, которое Соединенные Штаты ранее заключили с Мексикой и Канадой.

Как отмечает Bloomberg, этот валютный пакт, о котором договоренность была достигнута в этом году, может, по мнению Белого дома, стать первым этапом соглашения с Пекином.

По словам собеседников, в случае достижения договоренностей по этому вопросу, следующие дискуссии могут касаться ключевых вопросов интеллектуальной собственности и передачи технологий.

Вследствие политики администрации Дональда Трампа, Соединенные Штаты несколько раз повышали таможенные тарифы на китайскую продукцию. Китай прибег к подобным мерам, что привело к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира. МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на фактор обострения торговых отношений между США и Китаем как негативно влияющий на рост мировой экономики.