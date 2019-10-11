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Преждевременное отстранение Йованович: сенаторы потребовали от Помпео объяснений

Преждевременное отстранение Йованович: сенаторы потребовали от Помпео объяснений
06:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости мира:Сенаторы-демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине.

Десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям написали госсекретарю Майку Помпео в четверг, требуя ответов на майское отстранение тогдашнего посла в Украине Мари Йованович.

"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более, чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение - что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", - говорится в письме сенаторов.

В своем послании законодатели попросили Помпео "не препятствовать ее показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".

Конгрессмены также задали госсекретарю ряд вопросов, чтобы получить больше ясности в отношении отзыва Йованович с ее поста в Киеве.

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Кроме того, сенаторы обвинили главу госдепартамента в том, что он отказался публично поддерживать персонал своего ведомства на фоне продолжающихся атак Трампа на неназванного осведомителя, чья жалоба на его июльский звонок с президентом Украины привела к тому, что Палата представителей США начала процесс импичмента.

"Как глава глобальной дипломатической силы нашей страны, ваш отказ встать на защиту карьерных работников и поддержать информаторов вызывает тревогу. На вас возложена обязанность не продолжать разрушительные и необоснованные нападки президента, а направить простой сигнал всем, кто работает в Государственном департаменте - вы их поддерживаете", - написали законодатели.

Скандал с импичментом Трампа: изменилось ли отношение США к Украине?

Ранее Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани.

Отмечается, что, хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Среди прочих в Конгресс для дачи пояснений вызвали Йованович.

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Посол, Дональд Трамп, Мари Йованович, Майк Помпео.
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