СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование

Новости мира:Руди Джулиани стал объектом уголовного расследования в США.

Бывший мэр Нью-Йорка, ныне адвокат президента Трампа Руди Джулиани стал объектом уголовного расследования, связанного с арестом накануне Льва Парнаса и Игоря Фурмана.

Об этом сообщил в пятницу американский телеканал ABC News.

"Деловые отношения между личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани и мужчинами, обвиненными в четверг в реализации схемы финансирования избирательных кампаний является предметом действующего уголовного расследования, которое ведется федеральными органами Нью-Йорка", - отмечает издание.

О расследовании стало известно после того, как накануне ФБР пришлось оперативно задержать Льва Парнаса и Игоря Фрумана, прежде чем они пытались вылететь из столичного аэропорта США с билетами в одну сторону. Они фигурировали в качестве свидетелей в процессе расследования импичмента президента Трампа и были вызваны для дачи показаний перед законодателями.

Сейчас расследование ведется офисом ФБР в Нью-Йорке и прокурорами Южного округа Нью-Йорка. Это та самая прокуратура, где работал Джулиани до того, как стал мэром Нью-Йорка.

Напоминаем, Палата представителей США проводит расследование касаемо импичмента президента Трампа за его возможные попытки давления на Украину с целью открытия расследования против экс вице-президента США Джо Байдена. Демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в попытках привлечения внешнего вмешательства в президентские выборы в США.