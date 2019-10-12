Скачать
Суббота, 12.10.2019
Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)
Премьер открыл конкурсы на должности госслужащих в новом правительстве (Видео)
НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций
НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Продукты, содержащие минимальное количество калорий
Продукты, содержащие минимальное количество калорий

СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование

СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование
03:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Руди Джулиани стал объектом уголовного расследования в США.

Бывший мэр Нью-Йорка, ныне адвокат президента Трампа Руди Джулиани стал объектом уголовного расследования, связанного с арестом накануне Льва Парнаса и Игоря Фурмана.

Об этом сообщил в пятницу американский телеканал ABC News.

"Деловые отношения между личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани и мужчинами, обвиненными в четверг в реализации схемы финансирования избирательных кампаний является предметом действующего уголовного расследования, которое ведется федеральными органами Нью-Йорка", - отмечает издание.

О расследовании стало известно после того, как накануне ФБР пришлось оперативно задержать Льва Парнаса и Игоря Фрумана, прежде чем они пытались вылететь из столичного аэропорта США с билетами в одну сторону. Они фигурировали в качестве свидетелей в процессе расследования импичмента президента Трампа и были вызваны для дачи показаний перед законодателями.

Сейчас расследование ведется офисом ФБР в Нью-Йорке и прокурорами Южного округа Нью-Йорка. Это та самая прокуратура, где работал Джулиани до того, как стал мэром Нью-Йорка.

Йованович в Конгрессе открестилась от обвинений Луценко и Джулиани

Напоминаем, Палата представителей США проводит расследование касаемо импичмента президента Трампа за его возможные попытки давления на Украину с целью открытия расследования против экс вице-президента США Джо Байдена. Демократы в Конгрессе обвиняют Трампа в попытках привлечения внешнего вмешательства в президентские выборы в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Адвокат, Конгресс США, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
02 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
03 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
04 Нобелевский лауреат назвал переселение на другие планеты безумием
05 Какой самый важный витамин для здоровья: доказано исследованием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование
СМИ: Джулиани попал под уголовное расследование
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
Трамп объявил о достижении торговой сделки с Китаем
ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш
ГПУ вызвала на допрос экс-министра Елену Лукаш
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь