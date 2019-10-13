В США арестовали бизнесмена, связанного с адвокатом Трампа

Новости мира:В Сан-Франциско задержали бизнесмена из окружения Трампа.

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина. Об этом сообщает CBS SF.

46-летний Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром в четверг, 10 октября. Он является одним из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых - бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас, которых арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона, а также Дэвид Коррейя.

По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально Кукушкин предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу. Ожидается, что Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

Напомним, бизнесменов арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани. Американские СМИ пишут, что мужчины связаны с попытками окружения действующего президента США «накопать грязи» на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.