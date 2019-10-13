Трамп призвал положить конец "бесконечным войнам"

Новости мира:Дональд Трамп: Бесконечные войны должны закончиться!

Миру следует завершить "бесконечные войны".

Об этом написал в Twiiter президент США Дональд Трамп в своем обращении к другим странам закончить "бесконечные войны".

"Бесконечные войны должны закончиться!" – написал Трамп.

The Endless Wars Must End! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

До этого глава США говорил, что США пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Тогда Трамп намекал на Сирию и призывал выйти из "бесконечных войн" также Турцию, Европу, Сирию, Иран, Ирак, Россию и курдов.