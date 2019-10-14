Власти США призвали истреблять змееголовых рыб

Новости мира:Власти США выпустили официальный призыв убивать змееголовых рыб при каждой встрече

Пресноводная рыба змееголов (Channa argus) населяла реки Дальнего Востока, от Янцзы до Амура, однако оказалась успешным инвазивным видом и с 1960-х угрожающе распространяется по Восточной Европе и Средней Азии, разрушая местные экосистемы. А с 2002 года змееголовы обнаруживаются в США, начиная с Мэриленда, а затем и в других штатах, общее число которых уже достигло четырнадцати.

Вылов змееголовов дозволяется и даже поощряется, однако нашествие не останавливается. На днях Департамент природных ресурсов штата Джорджия выпустил официальное заявление с призывами при любой встрече с инвазивной рыбой «немедленно ее убить, ни в коем случае не выпускать». По сообщению, Джорджия стала 15-м штатом, куда проникли инвазивные рыбы. Водоем в округе Гуиннетт, где одну из них обнаружили, по-видимому, будет отравлен, как это делалось уже не раз. А немедленное убийство оставшихся может спасти район от «расползания» этой угрозы.

Главными орудиями змееголовов остаются агрессивность, неприхотливость, способность откладывать в год до 100 тысяч икринок и дышать воздухом, проводя до нескольких дней на суше, переползая из водоема в водоем. Они универсальные хищники, с одинаковым аппетитом поедающие рыб, земноводных, ракообразных и так далее.