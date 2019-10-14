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Трамп: Мы завершим крупную первую фазу сделки с Китаем

Трамп: Мы завершим крупную первую фазу сделки с Китаем
09:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп рассчитывает на быстрое завершение первой фазы торговой сделки с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на быстрое завершение оформления так называемой первой фазы торгового соглашения Вашингтона с Пекином.

"Отношения с Китаем - очень хорошие. Мы завершим крупную первую фазу сделки, после чего сразу приступим ко второй фазе. Первая фаза может быть окончательно согласована и подписана в скором времени", - написал он в Твиттере.

По словам Трампа, в рамках достигнутых договоренностей "Китай уже начал покупать сельхозпродукцию у наших великолепных фермеров и владельцев ранчо".

Также он подтвердил, что согласился отказаться от планов по повышению пошлин на китайскую продукцию, планировавшегося на 15 октября 2019 года.

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На прошлой неделе Трамп сообщил, что достиг договоренности с Китаем о соглашении по части спорных торговых вопросов. Оно, среди прочего, предусматривает отказ США от планов по повышению пошлин. В обмен на это, Китай, в частности, обязуется покупать у США больше сельхозпродукции.

Американские СМИ отмечали, что это соглашение может позволить сторонам заключить "перемирие" в торговой войне и заняться согласованием более масштабного договора по торговле.

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Китай, США, Дональд Трамп.
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