Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Новости мира:Глава Госдепартамента США объявил о введении санкций против должностных лиц Турции.

Президент США своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны - из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Об этом официально сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает корреспондент.

"В пятницу США заявили о намерении отреагировать на одностороннее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить это наступление", - заявил глава Госдепартамента.

Он уточнил, что глава Белого дома наделяет минфин и Госдеп полномочиями "рассматривать и вводить санкции против лиц, субъектов или правительственных чиновников Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданским лицам или приводят к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

По словам Помпео, согласно указу под санкции уже попали трое высокопоставленных чиновников Турции, а также министерство энергетики и министерство обороны".

Госсекретарь подчеркнул, что действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Если турецкая операция продлится, это усилит гуманитарный кризис и может иметь катастрофические последствия.

"Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии", - добавил Помпео.