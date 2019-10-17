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В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую вывод войск из Сирии

В Конгрессе США приняли резолюцию, осуждающую вывод войск из Сирии
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе США признали нецелесообразным вывод войск из Сирии.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой негативно оценила вывод американского военного контингента с севера Сирии.

Документ поддержали не только демократы, но и большинство депутатов от Республиканской партии.

В резолюции высказывается крайне негативная оценка решения администрации США "прекратить усилия, направленные на предотвращение военной операции Турции на северо-востоке Сирии".

Кроме того, документ требует от Белого дома представить четкий и последовательный план окончательного разгрома террористической группировки ИГИЛ.

Силы Асада и РФ заняли важный город возле границы с Турцией

Резолюцию внесли депутаты от обеих партий, которые возглавляют комитет по иностранным делам Палаты представителей. Ее поддержали 354 законодатель, против высказались лишь 60.

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Сирия, Конгресс США, Палата представителей.
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