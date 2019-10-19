Трамп раскритиковал CNN, пригрозив судом - телеканал назвал это "отчаянием"

Новости мира:Глава Белого дома возмущен "неэтичнымы нападками" со стороны одного из самых популярных телеканалов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил телекомпании CNN судебным иском за "несправедливое, необоснованное, неэтичное и незаконное" освещение его деятельности. Соответствующее письмо направил президенту телекомпании Джеффри Цукер один из адвокатов Трампа Чарльз Хардер, текст документа приводит в пятницу телеканал Fox News, передает УНН.

"Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, необоснованных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации", — отметил юрист американского лидера. По его словам, Трамп намерен подать судебный иск с целью взыскать возмещение вреда в максимально возможном по закону размере.

"Прошу вас связаться... с целью обсудить возможные способы решения данного вопроса, которые смогут повлечь за собой частичную выплату ущерба, а также любые другие законные меры, соответствующие серьезности сложившейся ситуации", — подчеркнул он.

В телекомпании CNN представителю Fox News заявили, что данное письмо является "ничем иным, как отчаянной попыткой рекламы, и не заслуживает какого-либо ответа".