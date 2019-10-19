СМИ: Адвокат Трампа подтолкнул его выдать визу украинскому экс-генпрокурору

Новости мира:Шокина отстранили от должности генпрокурора в 2016 году после давления западных лидеров, в частности Джо Байдена.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани в январе 2019 года подтолкнул администрацию Трампа о выдаче визы экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину.

Об этом на закрытом заседании следователям Конгресса сообщил чиновник Государственного департамента администрации Трампа Джордж Кент, передает CNN.

Шокина отстранили от должности генпрокурора в 2016 году после давления западных лидеров, в частности Джо Байдена, который тогда занимал пост вице-президента США.

Джулиани заинтересовался Шокиным, потому что тот пообещал грязь на Байдена. Однако Госдеп и Белый дом в просьбе Джулиани отказали.

Издание пишет, что этот факт на самом деле раскрывает не просто работу Джулиани по раскапыванию грязи на оппонентов Трампа, а попытки непосредственного влияния на действия федерального правительства.

Так, значительную часть жалобы служащих разведывательной организации составляют беспокойство причастности Джулиани к формированию и управлению политикой администрации президента США в отношении к Украине.

Джулиани не прокомментировал новый факт телеканала. От комментариев также воздержались Белый дом и адвокат Кента.

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.

Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.