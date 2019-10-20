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Крупносерийное производство истребителей F-35 отложили

Крупносерийное производство истребителей F-35 отложили
05:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости мира:Полномасштабный выпуск истребителей F-35 перенесли.

Как заявил представитель Пентагона в пятницу, Министерство обороны США не будет принимать решение о серийном производстве F-35 в этом году: военным предстоит определиться до января 2021 года.

Ведомство хотело принять решение о полномасштабном производстве — также известном как Milestone C — к концу 2019 года. Но поскольку программа продолжает сталкиваться с задержками в развитии, Министерству обороны, вероятно, придется отложить принятие решения на 12-13 месяцев.

Как пишет Defense News, хотя Минобороны США уже покупает F-35 в больших количествах, решение о полномасштабном производстве рассматривается как серьезная демонстрация уверенности в зрелости программы.

Напомним, компания Lockheed Martin уже произвела более 430 новых машин. Согласно планам, в 2023 году будет произведено примерно 160 самолетов F-35. «В этом году наша цель в том, чтобы поставить 131 самолет, и в следующем году мы планируем увеличить поставки до 140 серийных самолетов. Мы уверены, что программа F-35 полностью готова к серийному производству и может удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов», — заявили недавно в компании Lockheed Martin.

Прежде чем будет подписано решение о крупносерийном производстве, должны завершить эксплуатационные испытания, результаты которых только предстоит подтвердить. Напомним, F-35 начал эксплуатационные испытания в декабре 2018 года, через три месяца после первоначально запланированной даты старта в сентябре. Согласно ранним планам, завершить испытания хотели к лету, однако, как впоследствии стало известно, эксплуатационные тесты продлили до этой осени.

Трудности не являются критическими: на сегодня многие технические проблемы истребителя уже устранены. Самолет удовлетворяет требованиям ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также иностранных заказчиков. Напомним, Израиль успешно применяет истребитель в бою, используя его для ударов по наземным целям, расположенным на территории Сирии. При этом спрос на самолет на международном рынке растет.

Одним из несомненных плюсов программы стало резкое повышение возможностей универсальных десантных кораблей, которые теперь могут выступать в качестве мини-авианосцев, применяя версию истребителя c укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

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США, Истребители, Пентагон, F-35.
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