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Клинтон о кандидатке в президенты от демократов: "Фаворитка русских"

Клинтон о кандидатке в президенты от демократов: "Фаворитка русских"
05:20 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Хиллари Клинтон считает, что кандидатка в президенты от Демократической партии Тулси Хаббард "фаворитка русских".

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон назвала действующую кандидатку в президенты США от Демократической партии Тулси Хаббард "фавориткой русских".

Об этом сообщает The Hill, Twitter Хаббард.

По ее словам, Хаббард может быть использована, чтобы отобрать голоса у демократов на президентских выборах.

Клинтон добавила, что россияне возлагают большие надежды надежды на одну из кандидатов от демократов и пытаются добиться от нее роли "кандидата от третьей партии".

Имени Хаббард бывшая соперница Трампа не назвала, однако сама Хаббард отреагировала на обвинения в Twitter. Она назвала Клинтон "воплощением гнили, которая долгое время раскладывала Демократическую партию" и заявила о скоординированной кампании против нее.

"Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон! Ты, королева партии войны, воплощение коррупции, олицетворение гнили, которая уже так долго отравляет Демократическую партию, наконец вышла на авансцену. С первого для моей кампании идут попытки уничтожить мою репутацию. Мы ломали голову, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем – это была ты, действуя через ставленников и мощных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, потому что боишься угрозы, которую я представляю. Теперь очевидно, что праймериз идут между тобой и мной. Хватит прятаться за ставленниками. Присоединись уже к гонке! "

Такое заявление вызвала осуждение в США и заявления, что Клинтон работает в интересах Трампа.

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Выборы, Хиллари Клинтон, Президент, Кандидат, Демократы, Тулси Хаббард.
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