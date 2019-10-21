В США во время учений погибли военные

Новости мира:В результате аварии в США погибли трое военных.

Трое военнослужащих погибли, и еще трое получили травмы в результате аварии, в которую попала бронемашина.

Инцидент произошел во время учений в штате Джорджия, сообщает телеканал ABC News.

Авария случилась с боевой машиной Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

«Сегодня душераздирающий день для 3-й пехотной дивизии и всего сообщества аэродрома армии Форт-Стюарт-Хантер... Мы все опустошены после несчастного случая на тренировочной площадке в Форт-Стюарт», - сказал генерал-майор Тони Агуто, командир генерал 3-й пехотной дивизии.

Тела погибших солдат пока не опознаны. Пострадавшие солдаты были доставлены в госпиталь. В настоящее время проводится расследование инцидента.