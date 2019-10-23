Трамп распорядился снять санкции с Турции

Новости мира:Трамп объявил об отмене санкций против Турции.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции", - сказал он.

"Правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они прекратят боевые действия и их операцию в Сирии и сделают перемирие постоянным. И оно будет в действительности постоянным", - сказал Трамп, выступая в среду в Белом доме.

Ранее он уже заявлял, что готов отменить санкции против Турции после прекращения боев на севере Сирии.

Напомним, в Министерстве национальной обороны Турции оповестили, что страна не планирует новой операции в Сирии.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы боевики вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет создать зону безопасности.