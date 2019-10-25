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Российская шпионка Бутина покинула тюрьму в США: что дальше?

Российская шпионка Бутина покинула тюрьму в США: что дальше?
17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Приговоренную к 18 годам российскую шпионку Марию Бутину вскоре передадут России.

Россиянку Марию Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной службы, сообщает в пятницу телеканал NBC.

В ведении иммиграционной службы Бутина находится под стражей.

Ожидается, что позднее Бутина, ожидающая депортации из США, отправится в Москву, отмечает телеканал.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

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США, Россия, Тюрьма, Мария Бутина.
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