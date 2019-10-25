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США усиливают позиции в Сирии для защиты нефтересурсов

США усиливают позиции в Сирии для защиты нефтересурсов
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ВС США усиливают позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений/

Шеф Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что американская армия укрепляет позиции в сирийском Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

"Мы усиливаем наши позиции, будут задействованы механизированные силы", - сказал он.

"Особые меры, которые мы предпринимаем, нужны для того, чтобы лишить ИГИЛ доступа к этим ресурсам", - добавил министр обороны, отметив при этом, что основной целью миссии в регионе является борьба с боевиками.

Он подчеркнул, что в случае, если у боевиков будет доступ к нефтяным месторождениям, то "борьбу с ИГИЛ будет вести сложнее".

Ранее в октябре стало известно, что ВС США оставят небольшой контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

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Сообщается, что ранее Дамаск хотел вернуть контроль над нефтяными месторождениями аль-Омар и Коноко, однако так и не смог получить к ним доступ из-за присутствия военных США в регионе.

Более того, в Вашингтоне уверены, что возвращение нефтяных месторождений Дамаску будет на руку таким союзникам Сирии, как Иран.

Сирия уже несколько лет находится в экономической блокаде. В отношения страны введены ряд санкций со стороны США и ЕС.

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США, Пентагон, Дейр-эз-Зор, Марк Эспер.
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