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Секретная служба США взялась за Эминема - он критиковал Трампа

Секретная служба США взялась за Эминема - он критиковал Трампа
08:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Известного критика главы Белого дома рэпера Эминема допрашивали секретные службы США, продолжая следить за его творчеством.

Секретная служба США в 2018 году допрашивала рэпера Эминема из-за его композиции Framed, в которой упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на документы, полученные от спецслужбы в ответ на запрос этого издания, передает Радио Свобода.

Согласно упомянутым документам, сотрудники Секретной службы, которая занимается в том числе обеспечением безопасности первых лиц государства, посчитали текст песни таким, что "угрожает" президенту США Дональду Трампу и его дочери. Документы, как отмечает издание, прошли цензуру.

Сам рэпер намекает на допрос в Секретной службе — в треке The Ringer с последнего альбома Kamikaze, который вышел в августе 2018 года. Именно после этого издание BuzzFeed решило обратиться в Секретную службу.

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Критик президента Трампа, Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) попал в поле зрения Секретной службы после того, как в декабря 2017 года ведомство получило письмо от сотрудника издания TMZ. Тот спрашивал, ведется ли расследование против рэпера из-за его песни Framed, в которой, по мнению отправителя, содержатся "неуместны комментарии" про Дональда Трампа и угрозы в адрес Иванки Трамп.

В песне Эминем называет президента США Дональдом Даком, спрашивает, почему дочь президента находится в багажнике автомобиля, а затем вспоминает про "маленькую дурочку блондинку", которую "бросили в пруд".

Допрос рэпера Секретной службой состоялся через месяц — в середине января 2018 года. Кроме композиции Framed, вопрос в спецслужбах вызвала песня Like Home и фристайл (импровизация) с критикой Трампа, которую Эминем зачитал в 2017 году.

Секретная служба не стала раскрывать содержание разговора. Ведомство также решило не направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

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США, Эминем, Дональд Трамп, Критика Трампа.
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