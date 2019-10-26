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В Белом доме взялись за борьбу со "сливами" информации о Трампе

В Белом доме взялись за борьбу со "сливами" информации о Трампе
10:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:Внутри Белого дома начали действовать правила по выявлению утечек информации и проведению контрмер безопасности.

Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающим за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Axios в распоряжении которого оказался внутренний циркуляр, передает УНН.

“(Сотрудники должны) проводить защитные контрмеры, отслеживать в круглосуточном режиме сеть и электронную почту, активно идентифицировать и расследовать утечки такой чувствительной информации, как передвижение и график президента, которые непосредственно влияет на его физическую безопасность”, — говорится в документе от 1 июня. Кроме того, в обязанности соответствующих отделов входит проведение для представителей американского руководства инструктажа о технической обстановке в зарубежных поездках.

Двое бывших и один действующий сотрудник соответствующих подразделений Белого дома рассказали, что в их задачу входил просмотр истории в браузеров работников, то, какие использовались программы, и позволяют ли они идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график президента. По сведениям издания, если ранее документы по электронной почте приходили в формате pdf, то теперь применяется программа Microsoft Sharepoint, что предоставляет возможность отправителю выявить тех, кто ознакомился с информацией.

Источники портала считают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы. Белый дом не стал комментировать публикацию.

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США, Белый дом, IT, Кибербезопасность.
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