В Белом доме взялись за борьбу со "сливами" информации о Трампе

Новости мира:Внутри Белого дома начали действовать правила по выявлению утечек информации и проведению контрмер безопасности.

Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающим за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Axios в распоряжении которого оказался внутренний циркуляр, передает УНН.

“(Сотрудники должны) проводить защитные контрмеры, отслеживать в круглосуточном режиме сеть и электронную почту, активно идентифицировать и расследовать утечки такой чувствительной информации, как передвижение и график президента, которые непосредственно влияет на его физическую безопасность”, — говорится в документе от 1 июня. Кроме того, в обязанности соответствующих отделов входит проведение для представителей американского руководства инструктажа о технической обстановке в зарубежных поездках.

Двое бывших и один действующий сотрудник соответствующих подразделений Белого дома рассказали, что в их задачу входил просмотр истории в браузеров работников, то, какие использовались программы, и позволяют ли они идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график президента. По сведениям издания, если ранее документы по электронной почте приходили в формате pdf, то теперь применяется программа Microsoft Sharepoint, что предоставляет возможность отправителю выявить тех, кто ознакомился с информацией.

Источники портала считают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы. Белый дом не стал комментировать публикацию.