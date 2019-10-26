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Минюст США должен передать полную версию расследования Мюллера в Конгресс

Минюст США должен передать полную версию расследования Мюллера в Конгресс
19:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Минюст США обязали предоставить Конгрессу полную версию расследования Мюллера.

Федеральный суд обязал Министерство юстиции США предоставить Конгрессу полную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, федеральный судья постановил, что Конгресс США может получить доказательства, собранные бывшим специальным советником Робертом Мюллером, а также постановил, что широкомасштабные расследования Палаты представителей в отношении президента США Дональда Трампа имеют юридическую силу для расследования импичмента.

"Окружной судья Берилл Хоуэлл удовлетворил просьбу Судебного комитета Палаты представителей о доступе к материалам, отредактированным на 448 страницах отчета, опубликованного весной, а также к некоторым доказательствам и стенограммам, упомянутым в отчете", - пишет издание, добавляя, что Министерство юстиции пытается помешать Конгрессу получить полный, неотредактированный отчет.

Вмешательства в выборы в США: расследование Мюллера переросло в уголовное дело

В своем решении, принятом в пятницу, судья Хоуэлл также отвергла аргументы Трампа и его сторонников о том, что расследование импичмента не может быть проведено без полного голосования Палаты представителей для утверждения процесса.

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Конгресс США, Роберт Мюллер, Минюст США, Вмешательства в выборы.
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