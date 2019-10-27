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В США массовая эвакуация людей из-за лесных пожаров

В США массовая эвакуация людей из-за лесных пожаров
07:33 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости мира:В США из-за лесных пожаров эвакуировали 50 000 человек.

В Калифорнии эвакуировали около 50 тыс. жителей из-за бушующих лесных пожаров на севере штата.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти полностью эвакуируют жителей Хилдсберга и Виндзора.

В свою очередь, американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тысяч потребителей.

Так намного быстрее: ИИ научился быстро определять лесные пожары

Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс.га. Огонь вспыхнул ночью 23 октября и стремительно распространился из-за сильного ветра.

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США, Пожары, Лесные пожары.
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